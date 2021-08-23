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16:43 23.08.2021

Участники Крымской платформы заверили в готовности помогать Украине восстанавливать территориальную целостность

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Участники Крымской платформы заверили в готовности помогать Украине восстанавливать территориальную целостность

Премьер-министры стран-участниц международного саммита Крымской платформы заявили о непризнании аннексии Крыма и заверили Украину в готовности поддержать в борьбе за территориальную целостность.

"Словакия приветствует создание Крымской платформы и, безусловно, станет партнером в ее рамках. Крым – это Украина… Физическая сила не может быть больше силы верховенства права… Это не значит, что границы можно перерисовывать как заблагорассудится. Мы не признаем эту аннексию, и в этом у Украины есть полная наша поддержка… наши санкции против России будут продолжаться, пока будет продолжаться эта оккупация", - сказал в понедельник на учредительном саммите Крымской платформы премьер-министр Словакии Эдуард Хэгер.

Обращаясь к украинцам, Хэгер сказал: "Вы не одни, мы будем помогать вам восстанавливать вашу территориальную целостность".

Он также поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей, в том числе, граждан Словакии, из Афганистана.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гирабашвили в своем выступлении отметил, что Крымская платформа – "это окно возможностей говорить о жестокости, которая сегодня происходит". По его словам, украинцы и грузины всегда были рядом, выступая против агрессии РФ.

"Украинцев постигла та же судьба (что и Грузию – ИФ), мы видим, как РФ проводит целенаправленную политику по дестабилизации международной обстановки и все это происходит наряду с пренебрежением РФ международных обязательств", - сказал он.

Гирабашвили заявил: "Без решения международных конфликтов европейский континент будет обречен на дальнейшую дестабилизацию… Думаю, что эта платформа будет иметь значительное влияние на борьбу с трудностями в Черноморском регионе".

В свою очередь премьер-министр Румынии Флорин Кыцу заявил, что Румыния всегда поддерживала суверенность и территориальную целостность Украины и присоединяется к Крымской платформе.

"Мы абсолютно понимает вызовы и угрозы ценностям и условиям региональной стабильности в Черноморском регионе И этот саммит подтверждает серьёзность угроз, именно поэтому мы должны вместе искать решения этих проблем. Это можно сделать, укрепляя демократию, обеспечивая права человека каждому гражданину, обеспечивая надлежащее функционирование государственных институтов и верховенство права", - сказал премьер Румынии.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил: "Через семь лет после аннексии Крыма я хочу еще раз подчеркнуть о неизменности поддержки Швецией территориальной неделимости и суверенитета Украины. Незаконная аннексия Крыма Россией является вызывающим нарушением европейского порядка безопасности, который определен в заключительном Хельсинском акте".

Он подчеркнул, что Швеция выступает за полное возобновление территориальной целостности и неделимости Украины.

"Я уверен, что общими усилиями мы сможем противостоять любым попыткам повторения таких агрессий в будущем", - сказал Левен.

В свою очередь президент Национального совета Швейцарии Доминик де Буман поприветствовал работу новой международной площадки и сказал: "Сейчас наступило время, когда и украинские, и международные стремления возобновить территориальную целостность объединяются, чтобы международное право было восстановлено. Для Швейцарии Крым всегда был, есть и будет частью Украины".

Теги: #крым #крымская_платформа
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