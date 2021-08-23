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16:09 23.08.2021

Мининфраструктуры намерено увеличить количество судов под украинским флагом

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Мининфраструктуры намерено увеличить количество судов под украинским флагом

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков поставил задачу увеличить количество судов под украинским флагом.

На своей странице в Facebook в День Государственного флага Украины в понедельник он отметил, что за годы независимости количество судов, имеющих украинский флаг, только уменьшалось. Причиной этого были не только действия государства-агрессора, а также коррумпированность и неудобство государственных сервисов.

"Наша задача - вернуть популярность украинского флага, который будет свидетельствовать не только о гордости, но и доверии государству", - написал Кубраков.

По данным пресс-службы Мининфраструктуры, всего в настоящее время под надзором Украины находится 1404 судов, из них под флагом Украины - 1365, конвенционных параходов - 103, среди них флаги, кроме Украины: Палау, Острова Кука, Молдовы, Коморского Союза, Танзании.

Теги: #кубраков #день_флага #флот
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Интерфакс-Украина
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