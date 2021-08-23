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15:49 23.08.2021

Словения заявила о неизменности поддержки территориальной целостности и независимости Украины

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Словения заявила о неизменности поддержки территориальной целостности и независимости Украины

Словения заявляет о неизменности поддержки территориальной целостности и независимости Украины в пределах международно признанных границ, сообщил президент Словении Борут Пахор.

"Словения заявляет о неизменности поддержки территориальной целостности и независимости Украины в пределах международно признанных границ", - сказал Пахор на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Он указал на то, что необходимо держать вопрос незаконной аннексии Крыма высоко в повестке дня международного сообщества.

"Мы хотим таким образом заявить миру, что нам не безразлично, что то, что произошло, не забыто. Словения видит, как Российской Федерацией уничтожаются права и свободы человека на полуострове. Мы видим, какие угрозы это несет морскому международному праву, и именно потому мы считаем, что мы должны подписать ту финальную декларацию, которая станет результатом работы этого саммита", - отметил Пахор.

Теги: #крым #крымская_платформа #словения
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