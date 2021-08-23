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15:48 23.08.2021

Президент Венгрии: венгры разделяют боль Украины и непоколебимо поддерживают ее территориальную целостность и суверенитет

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Президент Венгрии: венгры разделяют боль Украины и непоколебимо поддерживают ее территориальную целостность и суверенитет

Венгры разделяют боль Украины и непоколебимо поддерживают ее территориальную целостность и суверенитет, заявил президент Венгрии Янош Адер.

"Нас, венгров, часто называют нацией свободы, потому что на протяжении нашей тысячелетней истории мы часто подвергались случаям, когда большое государство навязывает нам свои правила. Именно это происходило с нами во время правления Османской империи, Австро-Венгерской империи, и именно это произошло в 1956 году, когда венгры пытались избавиться тех кандалов, которые на них наложил советский режим. Мы на собственном опыте убедились, как внешние силы произвольно перечеркивают, перекраивают границы в Европе", - сказал Адер на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Он отметил, что венгры, которые оказались в составе меньшинств в других государствах, страдали в течение многих столетий, потому что у них отобрали их школы, дома, и применялись все средства для того, чтобы они не могли изучать собственный язык.

"Мы можем сказать, что знаем наверняка, почему аннексия Крыма - это такая чувствительная рана, незаживающая рана для украинцев. Мы, венгры, разделяем эту боль, и из-за нашей преданности идеалам международного права мы непоколебимо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", - указал Адер.

По его словам, Венгрия стоит плечом к плечу с теми, кто считает, что нет никакой альтернативы мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Мы поддерживаем Украину на пути к продвижению к решению этого конфликта, и думаю, что нам надо намного больше терпимости и настойчивости, чтобы в мирный способ решить вопрос Крыма", - добавил президент.

Адер также выразил надежду на то, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан и что венгры смогут чувствовать себя в Украине, как дома.

"Для достижения этой цели мы остаемся наготове предоставить вас всю необходимую поддержку", - сказал он.

Теги: #крым #венгрия #крымская_платформа
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