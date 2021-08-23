В каждой стране-участнице Крымской платформы будет ответственный чиновник, который будет с ней сотрудничать, заявляет Зеленский

Для сотрудничества с Офисом Крымской платформы в каждой стране-участнице будет определён ответственный чиновник, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"В каждой стране будет определён ответственный высокопоставленный чиновник для дальнейшего сотрудничества с новосозданным Офисом Крымской платформы", - сказал Зеленский по окончании учредительного саммита Крымской платформы в понедельник в Киеве.

Президент Украины подчеркнул, что декларация Крымской платформы открыта для присоединения к ней других государств и других международных организаций. "Уверен, что многие из них приобщатся", - сказал Зеленский.