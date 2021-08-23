Министр Великобритании по европейскому соседству: считаем, что Крымская платформа станет важным инструментом, который позволит притянуть РФ к ответственности

Министр Великобритании по европейскому соседству и Америке Венди Мортон выразила надежду на то, что Крымская платформа станет важным инструментом, который позволит притянуть РФ к ответственности.

"Мы считаем, что поведение России в Крыму остается вражеским, безответственным. Это то же самое, что она делает в восточной Украине с абсолютным неуважением к международному праву, и мы считаем, что Крымская платформа станет важным инструментом, который позволит притянуть Россию к ответственности", - сказала Мортон на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Она подчеркнула, что Великобритания готова обеспечить успешность Крымской платформы.

"Мы заявляем о нашей солидарности со всеми украинцами: от Запада до Востока страны, до последнего кусочка земли на самом юге Крымского полуострова. Крым - это Украина", - отметила Мортон.