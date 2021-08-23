Данилов: Поддержка всеми странами-членами НАТО саммита Крымской платформы - мощный сигнал для мира в вопросах консолидации усилий для деоккупации полуострова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

Как сообщает пресс-служба аппарата СНБО в понедельник, во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Украине и мире, в частности, в контексте российской агрессии на востоке Украины, а также рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества Украины с НАТО, уделив особое внимание расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности.

"Алексей Данилов поблагодарил все страны-члены НАТО за поддержку инициативы президента Украины Владимира Зеленского Крымская платформа, отметив, что для нашего государства позиция Альянса в этом вопросе очень важна", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО отметил, что саммит Крымской платформы станет мощным сигналом для мира в вопросах консолидации усилий для деоккупации Крымского полуострова.

Он также уточнил, что для Украины важно сотрудничество с НАТО в сфере киберзащиты, поскольку, по его словам, "кибероружие станет оружием номер один в ближайшие годы".

Кроме того, Данилов сообщил, что Украина недавно подала официальный запрос на присоединение к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), который базируется в г. Таллинн (Эстония).

В свою очередь, заместитель генерального секретаря НАТО заявил, что все страны Альянса "понимают политическое и практическое значение Крымской платформы".

"НАТО разделяет позицию о непризнании временной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Крымская платформа - важный инструмент для того, чтобы поддерживать крымский вопрос в повестке дня международного сообщества", - подчеркнул Джоанэ.

Во время встречи стороны также обсудили евроатлантические стремления Украины, необходимость проведения реформ, в частности, в сфере обороны и нацбезопасности, а также эвакуацию из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.