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15:08 23.08.2021

Убыткуи от оккупации Крыма оцениваются в $100 млрд – Шмыгаль

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Убыткуи от оккупации Крыма оцениваются в $100 млрд – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что совокупные потенциальные убытки от оккупации Крымского полуострова РФ оцениваются превышают $100 млрд, сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

"Общие потенциальные убытки оцениваются экспертами в размере более 100 млрд долларов. Это утраченные природные ресурсы, активы государства, промышленность, а главное - негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора", - сказал Шмыгаль во время инаугурации саммита Крымской платформы 23 августа.

Глава правительства отметил также ухудшение экологии на полуострове в результате его оккупации и добавил, что в результате политики милитаризации и выкачивания ресурсов временно оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы.

"Вопросы экологии - это вопросы безопасной жизни украинцев на полуострове и в целом экологических проблем для всего Черноморского региона. Дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект. Это еще раз свидетельствует о глобальности проблемы и угрозу не только для Украины, но и для наших европейских соседей", - сказал он.

Премьер заверил, что решение вышеуказанных проблем будут постоянно на повестке дня в пределах Крымской платформы, а также на постоянном контроле правительства, президента и украинского парламента.

Шмыгаль также напомнил о практических шагах по деоккупации, один из которых - принятие по инициативе президента Украины Владимира Зеленского Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, которая призвана решить внутренние проблемы гуманитарного характера: образовательные, социальные, информационные и правовые.

Теги: #крым #крымская_платформа #шмыгаль
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