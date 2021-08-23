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15:00 23.08.2021

Украина, помогая эвакуировать активистов и журналистов из Афганистана, продемонстрировала настоящее партнерство с США и НАТО – посольство США в Киеве

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Украина, помогая эвакуировать активистов и журналистов из Афганистана, продемонстрировала настоящее партнерство с США и НАТО – посольство США в Киеве

Украинская власть, которая организовала рейсы для эвакуации украинцев из Афганистана, и помогла покинуть страну представителям афганского гражданского общества и журналистам западных СМИ, продемонстрировала настоящее партнерство с США и странами НАТО.

Соответствующее заявление обнародовано в твиттере посольства США в Киеве в понедельник.

"Украина продемонстрировала настоящее партнерство с США и НАТО, предложив эвакуационные рейсы для украинцев, представителей гражданского общества Афганистана и журналистов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, в частности, Украина помогла эвакуировать из страны журналистов Радио Свобода, The New York Times, The Wall Street Journal и USA Today.

Ранее стало известно, что из аэропорта Кабула вылетел еще один самолет, на борту которого находится более 100 украинских граждан.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Утром 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из афганского аэропорта Кабул, прибыл в Борисполь. На его борту находилось 83 пассажира, из которых 31 гражданин Украины.

 

Теги: #сша #афганистан #украина #нато
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