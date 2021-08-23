Деоккупация Крыма позволит миру вернуться к незыблемости международного права – Подоляк

Деоккупация Крыма в рамках инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским Крымской платформы позволит миру вернуться к незыблемости международного права и форматам безопасности, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Решение крымской проблемы, реальная деоккупация позволят миру вернуться к обязательным глобальным правилам, к незыблемости международного права, к безусловным для всех форматов по вопросам безопасности", - написал Подоляк на своей странице в Фейсбук во время проведения учредительного саммита Крымской платформы в Киеве.

Он также добавил, что "проведение учредительного саммита Крымской платформы является началом возвращения временно оккупированного Россией Крыма в Украину".

"Не завтра и не послезавтра, понятное дело, все окончательно решится… Шаг за шагом. Через многоуровневую цепочку юридических, экономических, политических и гуманитарных шагов, история в итоге точно придёт к правильному финалу, к единственно возможному финалу. Крым - это ведь безусловно Украина", - отметил Подоляк.

Источник: https://facebook.com/story.php?story_fbid=1213474012425449&id=100012885856065