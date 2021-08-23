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14:29 23.08.2021

Вице-президент ЕК: Крымская платформа – тестовая площадка для международного сообщества в работе против нарушения международного права Россией

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Вице-президент ЕК: Крымская платформа – тестовая площадка для международного сообщества в работе против нарушения международного права Россией

Европейский союз поддерживает дипломатические усилия Украины по возвращению вопроса оккупации Крыма в международную повестку дня и будет продолжать оказывать помощь в борьбе с незаконной оккупацией полуострова, заявляет вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Европейский союз поддерживает дипломатические усилия Украины по завершению незаконной оккупации Крыма и возвращению этого вопроса в международную повестку дня", - сказал Домбровскис на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что Крымская платформа - "это тестовая площадка для международного сообщества, которая работает против неслыханного нарушения международного права Россией".

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что ЕС понимает все сложность ситуации украинцев в Крыму. "Европейский союз будет продолжать поддержку курса реформ в Украине. Без устойчивой Украины не может быть устойчивой Европы, поэтому мы будем помогать Украине повышать ее резистентность путем повышения защиты критической инфраструктуры и в борьбе с дезинформацией", - заверил Домбровскис.

При этом он обратил внимание, что поддержка населения, которое страдает от последствий агрессии РФ, остается приоритетом

"Позвольте мне подтвердить, что Европейский союз продолжит поддержку Украины в борьбе с незаконной оккупацией, будет поддерживать этот вопрос на международной повестке дне", - сказал Домбровскис.

Также вице-президент Еврокомиссии отметил, что "достижения, которых смогла достичь Украина, впечатляющие с учетом тех сложных обстоятельств, в которых оказалась Украина".

Теги: #крым #ес #крымская_платформа #домбровскис
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