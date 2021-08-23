В Кривом Роге ко Дню Флага открыли флагшток высотой 72 метра

Флагшток высотой 72 метра был торжественно открыт во время празднования Дня Флага в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как сообщает Днепровская областная государственная администрация, объект возвели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство". В ходе торжеств на флагшток подняли флаг размером 12х18 м.

"Несколько лет назад воплотили такой патриотический проект в Днепре. Установили в то время самый высокий в стране флагшток с самым большим Государственным флагом. Инициативу подхватили другие регионы. Теперь знаковое место появилось и в Кривом Роге", - сказал глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко.

По словам проектировщика Андрея Матвеева, конструкция флагштока в Кривом Роге отличается от днепровского аналога. Его особенностью является то, что кронштейны, мачты и крепления спрятали под землю.

"Мы начинаем отмечать 30-летие Независимости Украины большим праздником. В Кривом Роге поднялся Флаг на один из крупнейших в Украине флагштоков. Это наш символ веры в себя, веры друг в друга. Нашего объединения ради того, чтобы страна развивалась", - сказал заместитель Криворожского городского головы Сергей Милютин.

Вокруг флагштока обустроили небольшой сквер. Во время его проектировки использовали природный рельеф местного ландшафта. К флагштоку со стороны проспекта ведет "лунная дорожка", которая вечером подсвечивается. Ступеньки сделали из черного гранита. Территорию нового сквера озеленили, установили скамейки. В стальные стелы встроили панно, сделанные мастерами из Днепропетровской области в технике горячей художественной эмали.

"На них - знакомые всем украинцам символы: Петриковская роспись, Половецкая Баба, Тарас Шевченко, Козак Мамай. Есть образы, близкие криворожанам: это знаменитый карьер и современный бренд города. "Рог изобилия", выполненный в "металлургических" цветах, гармонично вписали в "вышиванку", - отмечают в обладминистрации.

Стелы с панно оснащены QR-кодами, которые позволяют узнать больше о каждом изображении. Информация – на украинском и английском языках.