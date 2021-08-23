Из Афганистана вылетел еще один самолет с украинцами на борту – Кулеба

Из-за аэропорта Кабула (Афганистан) вылетел еще один самолет, на борту которого находится более 100 украинских граждан.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время учредительного саммита Крымской платформы в Киеве в понедельник.

"Сейчас, пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет вылетел из Кабула. На его борту - более ста украинских граждан", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Утром 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из афганского аэропорта Кабул, прибыл в Борисполь. На его борту находилось 83 пассажира, из которых 31 гражданин Украины.