Президент Молдовы: Крым - это Украина, а его аннексия - откровенное нарушение международного права

Полуостров Крым является неотъемлемой частью Украины, а его незаконная аннексия РФ является откровенным нарушением международного права, заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Я нахожусь здесь, чтобы подтвердить неизменную поддержку Молдовой суверенитета, территориальной целостности Украины в границах ее международно признанных границ. Крым - это Украина, а незаконная аннексия его является откровенным нарушением международного права", - сказала Санду на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Она заверила, что Молдова была и остается надежным партнером Украины.

Санду указала, что Молдова поддерживает резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о неделимости территории Украины. "Мы не собираемся поддерживать историчные диспуты, мы хотим выйти на новые справедливые отношения. Мы выступаем за политическое решение проблем, мы хотим совместного решения региональных угроз безопасности и мы хотим дойти до создания единого пути к будущему, которое будет устойчивым, мирно процветающим", - подчеркнула президент.