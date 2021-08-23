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13:13 23.08.2021

Президент Эстонии: Мы могли бы работать более предметно, чтобы привлечь восточноевропейских партнеров к разным измерениям европейского сотрудничества

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Президент Эстонии: Мы могли бы работать более предметно, чтобы привлечь восточноевропейских партнеров к разным измерениям европейского сотрудничества

Страны Европейского Союза могли бы работать более предметно, чтобы привлечь восточноевропейских партнеров к разным измерениям европейского сотрудничества, сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Нам нужно оставаться стратегически терпеливыми для того, чтобы наши восточные партнеры в Европе могли реализовать свои европейский амбиции. Мы могли бы работать более предметно, чтобы привлечь наших восточноевропейских партнеров к разным измерениям европейского сотрудничества, работать над реформами в государствах Восточного партнерства, которые стремятся стать частью ЕС", - сказала Кальюлайд на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Крымская платформа - это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Крымская платформа объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма; эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода; защита прав человека и международного гуманитарного права; обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации; преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

Теги: #крым #крымская_платформа #кальюлайд #эстония
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