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13:12 23.08.2021

Эстония, Латвия, Литва и Польша призвали ООН принять меры против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе

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Эстония, Латвия, Литва и Польша призвали ООН принять меры против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе

Власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в понедельник призвали ООН принять меры против Беларуси, заявив, что Минск специально спровоцировал приток мигрантов к границам с этими восточноевропейскими государствами, говорится в совместном заявлении премьер-министров этих стран, распространенном западными СМИ.

"Пора привлечь внимание ООН, в том числе Совета Безопасности ООН, к проблеме злоупотребления ситуацией с мигрантами", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предпринять активные шаги по решению этой ситуации и потребовать от Беларуси соблюдения своих международных обязательств", - отмечается в нем.

Также страны призвали рассмотреть новые возможные ограничительные меры со стороны ЕС для предотвращения нелегальной миграции в дальнейшем.

Тысячи мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, стремящиеся получить убежище в ЕС, в последние месяцы оказались в сложной ситуации, поскольку на границе с Беларусью их не пропускают в ЕС, а белорусские пограничники не пускают их обратно. Из-за этого люди вынуждены оставаться в приграничных зонах, некоторые разбивают лагеря, иногда между людьми происходят потасовки.

На прошлой неделе власти Польши проложили колючую проволоку на некоторых участках границы с Беларусью, чтобы воспрепятствовать незаконному проникновению на свою территорию. Все три страны, имеющие общую сухопутную границу с Беларусью, Латвия, Литва и Польша, оттесняют мигрантов от своей территории.

Побывавшая в Литве 2 августа член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон заявила по поводу ситуации на границе с Беларусью: "Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство.

В конце мая Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

Теги: #ес #беларусь #беженцы
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