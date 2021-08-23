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13:09 23.08.2021

Литва будет работать над усилением санкций против РФ, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма - президент Науседа

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Литва будет работать над усилением санкций против РФ, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма - президент Науседа

Литва будет работать над усилением санкций против России до тех пор, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы объединены представлением о том, что права крымчан должны быть возобновлены полностью в соответствии с международным правом. Мы все остаемся преданными сторонниками украинской территориальной целостности и суверенитета. Мы будем работать над усилением санкций и международных усилий до того времени, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма", - сказал Науседа на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Президент выразил надежду на то, что вопрос Крыма будет находиться в перечне главных вопросов международной повестки дня.

"Литва никогда не признает оккупацию Крыма. Для каждого литовца чрезвычайно понятно, что Крым - это неотъемлемая часть независимой Украины", - добавил Науседа.

Также он подчеркнул, что Литва поддерживает все усилия по усилению украинских государственных институций и усилению верховенства права, обеспечению справедливой конкуренции на рынке.

Теги: #крым #крымская_платформа #науседа #литва
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