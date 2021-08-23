Зеленская предлагает ввести в школах уроки цифровой гигиены в Интернете

Первая леди Украины Елена Зеленская предлагает введение в школах уроков по цифровой гигиене в сети Интернет.

"Дети большую часть времени сейчас находятся в сети Интернет. Мы должны научить их цифровой гигиене… Нужно научить детей пользоваться информацией. И мне кажется, было бы правильно в школе отдельным уроком, возможно, потому мы пришли к тому времени, когда без этого невозможно – digital повсюду – это должен быть один из навыков, который дети получают в школе – и чем раньше, тем лучше", - заявила Зеленская во время выступления на киевском саммите первых леди и джентльменов.