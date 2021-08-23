Президент Европейского Совета: ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет продолжать политику непризнания

Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет продолжать политику непризнания, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель

"Я здесь присутствую для того, чтобы подтвердить неизменную позицию ЕС: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем продолжать нашу политику непризнания этого и мы будем дальше выступать против любых нарушения международного права", - сказал Мишель на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что такие незаконные действия будут нести угрозу доверию и миру.

"Наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной", - добавил Мишель.

Президент Европейского Совета добавил, что позиция относительно Крыма должна оставаться на высоком уровне среди международной повестки дня.