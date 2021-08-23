События

12:52 23.08.2021

Президент Польши Дуда: решения учредительного саммита Крымской платформы убедят международное сообщество бороться с последствиями аннексии Крыма

1 мин читать
Президент Польши Дуда: решения учредительного саммита Крымской платформы убедят международное сообщество бороться с последствиями аннексии Крыма

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что принятые на учредительном саммите Крымской платформы решения смогут убедить международное сообщество в необходимости борьбы с последствиями аннексии Крыма.

"Сегодняшняя встреча для нас является поводом сказать четко: мы не равнодушны к вопросу Крыма. Никто из нас, здесь присутствующих, не будет равнодушным к попиранию международного права и территориальной целостности Украины… Не будем равнодушными к беззаконному задержанию, депортации, пыткам", - сказал Дуда в понедельник на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве.

По его словам, Крымский полуостров является милитаризированным, на его территории используется военная пропаганда.

"Крым – это Украина, знают это все, кто собрался сегодня в Киеве. Уверен, что решения, которые сегодня будут приняты, позволят убедить международное сообщество в необходимости бороться с последствиями аннексии", - заявил президент Польши.

Он также заверил, что Польша будет активным участником Крымской платформы, поскольку поляки понимают чувства, возникающие у украинцев из-за оккупации территории собственной страны.

Теги: #крым #крымская_платформа #польша #дуда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:35 23.08.2021
Президент Молдовы: Крым - это Украина, а его аннексия - откровенное нарушение международного права

Президент Молдовы: Крым - это Украина, а его аннексия - откровенное нарушение международного права

13:13 23.08.2021
Президент Эстонии: Мы могли бы работать более предметно, чтобы привлечь восточноевропейских партнеров к разным измерениям европейского сотрудничества

Президент Эстонии: Мы могли бы работать более предметно, чтобы привлечь восточноевропейских партнеров к разным измерениям европейского сотрудничества

13:09 23.08.2021
Литва будет работать над усилением санкций против РФ, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма - президент Науседа

Литва будет работать над усилением санкций против РФ, пока Украина не возобновит свой суверенитет над территорией Крыма - президент Науседа

12:58 23.08.2021
Президент Европейского Совета: ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет продолжать политику непризнания

Президент Европейского Совета: ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет продолжать политику непризнания

12:55 23.08.2021
Украина самостоятельно никогда не сможет вернуть Крым, необходимы действенные шаги партнеров для возвращения полуострова – Зеленский

Украина самостоятельно никогда не сможет вернуть Крым, необходимы действенные шаги партнеров для возвращения полуострова – Зеленский

12:47 23.08.2021
Президент Латвии предлагает другим странам поддержать "Крымскую платформу" на межпарламентском уровне

Президент Латвии предлагает другим странам поддержать "Крымскую платформу" на межпарламентском уровне

12:30 23.08.2021
Президент Украины: Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще семь лет

Президент Украины: Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще семь лет

12:14 23.08.2021
Зеленский: Деоккупация Крыма - конечная цель работы Крымской платформы

Зеленский: Деоккупация Крыма - конечная цель работы Крымской платформы

12:01 23.08.2021
Зеленский: Украина будет делать все, чтобы Крым стал частью Европы

Зеленский: Украина будет делать все, чтобы Крым стал частью Европы

11:48 23.08.2021
Зеленская на открытии Саммита первых леди и джентльменов: необходимо создать международную платформу для улучшения благосостояния людей в мире

Зеленская на открытии Саммита первых леди и джентльменов: необходимо создать международную платформу для улучшения благосостояния людей в мире

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Европейского Совета: ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет продолжать политику непризнания

Украина самостоятельно никогда не сможет вернуть Крым, необходимы действенные шаги партнеров для возвращения полуострова – Зеленский

Зеленский: Деоккупация Крыма - конечная цель работы Крымской платформы

Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

Зеленский: Украина будет делать все, чтобы Крым стал частью Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Эстония, Латвия, Литва и Польша призвали ООН принять меры против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе

Зеленская предлагает ввести в школах уроки цифровой гигиены в Интернете

В Украине ожидается незначительное похолодание, местами дожди и грозы

Талибы настаивают на завершении 31 августа эвакуации гражданских лиц из Кабула - ТВ

Украинские правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня независимости

Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

В Киеве начался учредительный саммит Крымской платформы

Под посольством РФ в Киеве установили флаги в память о 15 тыс. погибших украинцев в ходе оккупации Крыма и конфликта на Донбассе

В День независимости Украины в Киеве изменят движение общественного транспорта

Бельгийские власти рассчитывают вывезти в понедельник из Кабула около 400 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА