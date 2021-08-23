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12:47 23.08.2021

Президент Латвии предлагает другим странам поддержать "Крымскую платформу" на межпарламентском уровне

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Президент Латвии предлагает другим странам поддержать "Крымскую платформу" на межпарламентском уровне

Президент Латвии Эгилс Левитс предлагает парламентам других стран создать группы поддержки Крымской платформы.

На учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник он отметил, что инициатива Украины "действительно обеспечивает объединение всех стран, которые отстаивают верховенство международного права и готовы держать этот вопрос во главе приоритетов".

"Латвия поддерживает это, она была среди первых стран, которые заявили об участии в этой платформе. И сейчас в нашем парламенте создана группа в составе парламентариев, которые поддерживают Крымскую платформу. И мы предлагаем другим парламентам подумать о целесообразности создания таких же групп", - подчеркнул президент Латвии.

Он добавил: "Также, считаем, что было бы целесообразно подумать о создании групп поддержки Крымской платформы в межпарламентских международных ассоциациях. Это содействовало бы достижению целей платформы, поддержанию релевантности вопроса Крыма в международном порядке".

Теги: #крым #крымская_платформа #латвия
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