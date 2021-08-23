В Украине ожидается незначительное похолодание, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки на территорию Украины начнет перемещаться прохладный и влажный воздух из Западной Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 24 августа, в западных и Житомирской областях умеренные, местами значительные дожди, грозы, в Винницкой, Киевской и Черниговской областях только днем местами грозовые дожди, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, на западе с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем в западных и Житомирской областях 17-22°, на остальной территории 23-28°, на юге ивостоке до 30°.

В Киеве во вторник вечером местами грозовой дождь, температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 августа самая высокая температура днем (+35,8°) была в 2007 году, самая низкая ночью (+7,4°) в 1907 году.

В среду, 25 августа, в северных, центральных, ночью также в большинстве западных, днем и в Одесской и Николаевской областях, кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и порывы ветра 15-20 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, в западных областях 7-12°; днем в западной части 14-19°, в северных областях 17-22°, на остальной территории 25-30°.

В Киеве в среду ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах порывы ветра 15-20 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 20 °.

Утром 23 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 20-26°, в Днепре вблизи Киева - 22°.