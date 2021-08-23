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12:32 23.08.2021

Украинские правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня независимости

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Украинские правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня независимости

Подразделения системы Министерства внутренних дел до 25 августа будут работать в усиленном режиме, охраняя общественный порядок во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины, сообщает пресс-служба МВД в понедельник.

"С 21 и по 25 августа подразделения системы МВД работают в усиленном варианте. Сейчас только в Киеве более 10 тысяч правоохранителей обеспечивают общественный порядок и безопасность по всей стране. Из них 3,5 тыс. нацгвардейцев, 5,8 тыс. - полицейских, 1,4 тысячи работников ГСЧС", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Государственная пограничная служба усилила пограничный контроль в пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда/выезда на границе с временно оккупированными территориями страны, а также обеспечила готовность резервов к выполнению внезапно возникающих задач.

"Всего на территории Украины на дежурстве находится около 8,6 тыс. бойцов и 2,8 тыс. единиц техники ГСЧС, в том числе почти 700 спасателей и 110 единиц техники на объектах проведения праздничных мероприятий. Организовано дежурство 9 воздушных судов, из них один самолет и два вертолета в аэропорту "Киев". В готовности находится 28 пиротехнических расчетов", - подчеркивают в МВД.

Там отмечают, что сеть ситуационных центров Национальной полиции с 21 августа переведена на усиленный режим работы.

"Это необходимо для оперативной обработки информации об обстановке в государстве и принятия управленческих решений. Территориальные подразделения Национальной полиции в праздничный период обеспечивают безопасность дорожного движения, охрану общественного порядка на массовых мероприятиях и безопасность их участников", - резюмируют правоохранители.

Теги: #день_независимости #правоохранители #мвд
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