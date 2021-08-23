Президент Украины: Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще семь лет

Вопрос аннексированного РФ Крымского полуострова не должен исчезнуть с международной повестки дня в ближайшие годы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще семь лет. Потому мы предлагаем уже сегодня сосредоточиться на практической работе и координации усилий по очень конкретным вопросам, среди них, прежде всего, усиление санкций, и защита прав человека, и преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", - сказал Зеленский на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Он призвал страны определить своих уполномоченных представителей, которые будут поддерживать связь с созданным офисом Крымской платформы и координировать его работу.

"Крымская платформа должна стать центром выработки и принятия ключевых международных решений о Крыме. С сегодняшнего дня мы, фактически, начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова, и вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации АР Крым и города Севастополь. Оккупация полуострова Крым началась в Москве, деоккупацию Крыма точно мы начнем в Киеве", - подчеркнул Зеленский.