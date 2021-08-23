Зеленская на открытии Саммита первых леди и джентльменов: необходимо создать международную платформу для улучшения благосостояния людей в мире

Первая леди Украины Елена Зеленская на открытии первого киевского Саммита первых леди и джентльменов заявила о необходимости создания международной платформы по реализации проектов для улучшения благосостояния людей.

"В большинстве стран институт первых леди не имеет законодательного регулирования и стратегии, он за многие годы прошел большую трансформацию … Мы в начале нового этапа. Мы можем гораздо больше, чем светские мероприятия или протокольные встречи. Мы еще не ощутили до конца свою силу и весь ее потенциал. Мы способны на великие дела, так что давайте начнем прямо сейчас", - заявила Зеленская во время выступления на киевском саммите первых леди и джентльменов.

По ее словам, целью саммита станет "объединение усилий первых леди и джентльменов для обмена опытом и реализации совместных проектов для благосостояния людей по всему миру". При этом участники сосредоточатся на вопросах равности, равных возможностей, развития человека, доступа к медицинским и образовательным услугам, а также безбарьерности.

"Мы работаем над тем, чтобы этот формат стал регулярным. Я верю в то, что он будет действенным… Результатом саммита станет подписание открытой декларации, которая зафиксирует наши стремления к совместным действиям", - резюмировала Зеленская.