Под посольством РФ в Киеве установили флаги в память о 15 тыс. погибших украинцев в ходе оккупации Крыма и конфликта на Донбассе

В День государственного флага Украины киевские активисты провели акцию памяти под посольством России, в ходе которой установили перед зданием дипведомства 150 сине-желтых флагов, символизирующих 15 тысяч украинцев, погибших в ходе оккупации Россией Крымского полуострова и конфликта на Донбассе.

"Ценность флага измеряется не колористикой или удачным дизайном, а победой героев страны, которые борются за ее независимость и свободу. Сегодня мы здесь, чтобы напомнить о том, что украинцы не забыли, что Кремль убил почти 15 тысяч наших граждан. Также мы здесь, чтобы подчеркнуть значение для страны сине-желтого флага и усилить понимание важности возвращения украинского государственного флага на оккупированные Крым и Донбасс", - заявил по этому поводу организатор акции Николай Давидюк.

Он отметил, что каждый установленный перед российским посольством флаг символизирует 100 украинцев, которые погибли из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Каждый установленный сегодня флаг это - напоминание о 100 убитых украинцах. И это не просто война с Кремлем, это продолжение войны за Независимость. И каждого, кто положил жизнь в этой войне, страна должна помнить. В том числе и путем чествования флага", - резюмировал Давидюк.