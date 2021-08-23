В День независимости Украины в Киеве изменят движение общественного транспорта

Во вторник, 24 августа, во время празднования Дня Независимости Украины общественный пассажирский транспорт в Киеве изменит график и маршруты своего движения, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"24 августа во время масштабного празднования тридцатой годовщины Независимости Украины с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:30) в связи с запретом движения транспортных средств во время проведения военного парада предусмотрено временное приостановление движения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в частности, временно приостановят движение автобусы маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н , 500; троллейбусы маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94 Н, трамваи маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Кроме того, в случае необходимости, движение маршрутов автобусов № 5 будет организовано в направлении железнодорожного вокзала "Центральный" от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Ул.Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры; автобусов № 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. "Лыбидская"; автобусов № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне до ст. м. "Арсенальная"; автобусов № 62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная".

Маршрут своего движения изменят и другие автобусы. Так, движение на маршруте автобусов № 69 будет осуществляться от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской; автобусов № 114 от ул. Милославской до ст. м. "Почайная"; автобусов № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбидская"; автобусов № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта"; автобусов № 137-Н от ст. м. "Харьковская" до ст. м. "Дворец спорта".

Изменения коснутся также и киевских троллейбусов, в частности, по маршруту № 3 они будут двигаться от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный"; троллейбусы № 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса до б-ра Т. Шевченко (до ул. Леонтовича); троллейбусы № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный"; троллейбусы № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская"; троллейбус № 14 от Ботанического сада до ст. м. "Дворец спорта"; троллейбусы № 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив); троллейбус № 91-Н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбидская".

"Также в ночь с 24 на 25 августа на 2 часа будет продолжена работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта общего пользования", - подчеркивают в КГГА.

Там добавляют, что 24 августа от начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Майдан Независимости" и "Крещатик» (проезд поездов будет осуществляться без остановки на станции "Майдан Независимости").

"24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни", - резюмируют в КГГА.