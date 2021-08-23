События

11:02 23.08.2021

Бельгийские власти рассчитывают вывезти в понедельник из Кабула около 400 человек

1 мин читать
Бельгийские власти рассчитывают вывезти в понедельник из Кабула около 400 человек

Первый гражданский самолет авиакомпании Air Belgium с пассажирами из Афганистана прибыл в понедельник в Брюссель из пакистанской столицы Исламабад, сообщили бельгийские СМИ.

Этим рейсом доставлены эвакуированные из Кабула бельгийцы, а также имеющие право на въезд в страну афганцы.

Вслед за гражданским самолетом ожидается военный с эвакуированными из Афганистана. Всего в понедельник из афганской столицы должно быть вывезены около 400 человек в рамках операции по эвакуации, осуществляемой министерствами обороны и иностранных дел и иммиграционной службой Бельгии.

Четыре эвакуационных рейса министерства обороны запланированы в понедельник между Кабулом и Исламабадом.

Теги: #эвакуация #афганистан #бельгия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:24 23.08.2021
Австралия готова помочь в эвакуации из Афганистана, если США продлят срок пребывания там своих войск - глава МИД страны

Австралия готова помочь в эвакуации из Афганистана, если США продлят срок пребывания там своих войск - глава МИД страны

07:07 23.08.2021
Лидеры G7 24 августа обсудят Афганистан - Джонсон

Лидеры G7 24 августа обсудят Афганистан - Джонсон

06:15 23.08.2021
Байден заявил, что РФ и Китай не рады уходу США из Афганистана

Байден заявил, что РФ и Китай не рады уходу США из Афганистана

03:19 23.08.2021
США эвакуировали с середины августа 28 тыс. человек из Кабула - Байден

США эвакуировали с середины августа 28 тыс. человек из Кабула - Байден

01:03 23.08.2021
ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

22:37 22.08.2021
Талибы сообщают о переброске своих бойцов для захвата провинции Панджшер

Талибы сообщают о переброске своих бойцов для захвата провинции Панджшер

17:54 22.08.2021
Узбекистан принял еще около 400 беженцев из Афганистана

Узбекистан принял еще около 400 беженцев из Афганистана

17:38 22.08.2021
Лидеры G7 24 августа обсудят Афганистан - Джонсон

Лидеры G7 24 августа обсудят Афганистан - Джонсон

16:10 22.08.2021
Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

10:49 22.08.2021
США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность

США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Деоккупация Крыма - конечная цель работы Крымской платформы

Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

Зеленский: Украина будет делать все, чтобы Крым стал частью Европы

В Киеве начался учредительный саммит Крымской платформы

Под посольством РФ в Киеве установили флаги в память о 15 тыс. погибших украинцев в ходе оккупации Крыма и конфликта на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Украины: Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще семь лет

Зеленский: Деоккупация Крыма - конечная цель работы Крымской платформы

Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

Зеленский: Украина будет делать все, чтобы Крым стал частью Европы

Зеленская на открытии Саммита первых леди и джентльменов: необходимо создать международную платформу для улучшения благосостояния людей в мире

В Киеве начался учредительный саммит Крымской платформы

Под посольством РФ в Киеве установили флаги в память о 15 тыс. погибших украинцев в ходе оккупации Крыма и конфликта на Донбассе

В День независимости Украины в Киеве изменят движение общественного транспорта

Число заражений COVID-19 в мире превысило 211,8 млн - университет Хопкинса

Киев и Тбилиси могут расширять взаимодействие на уровне ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ГУАМ, ООН для достижения мира на своих территориях – Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА