Бельгийские власти рассчитывают вывезти в понедельник из Кабула около 400 человек

Первый гражданский самолет авиакомпании Air Belgium с пассажирами из Афганистана прибыл в понедельник в Брюссель из пакистанской столицы Исламабад, сообщили бельгийские СМИ.

Этим рейсом доставлены эвакуированные из Кабула бельгийцы, а также имеющие право на въезд в страну афганцы.

Вслед за гражданским самолетом ожидается военный с эвакуированными из Афганистана. Всего в понедельник из афганской столицы должно быть вывезены около 400 человек в рамках операции по эвакуации, осуществляемой министерствами обороны и иностранных дел и иммиграционной службой Бельгии.

Четыре эвакуационных рейса министерства обороны запланированы в понедельник между Кабулом и Исламабадом.