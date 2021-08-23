Зеленский выступил на церемонии водружения Государственного флага Украины в географическом центре страны

Президент Украины Владимир Зеленский в День государственного флага Украины принял участие в церемонии поднятия национального флага в географическом центре страны в селе Марьяновка Черкасской области.

"Сегодня у нас большой семейный праздник - День государственного флага Украины. В 30-ую годовщины восстановления Независимости мы поднимем его именно тут – в географическом центре Украины. Именно тут бьется сердце. Сердце Украины", - заявил глава государства.

Церемония поднятия национального флага началась в 9:00. Она проходила одновременно по всей стране. В селе Марьяновка она проводилась на территории арт-объекта, имеющего 25 "крыльев", которые, по словам, президента, символизируют единство 24 украинских областей и Автономной Республики Крым.

Сине-желтый флаг, который был поднят Зеленским, имеет размеры 9 на 13 метров. Высота его флагштока – 52 метра.

Утром по всей стране были подняты государственные флаги Украины.