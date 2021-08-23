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10:04 23.08.2021

Украинца задержали в Туле "за шпионаж"

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Украинца задержали в Туле "за шпионаж"

Российская ФСБ сообщила о о задержании в Туле гражданина Украины, якобы пытавшегося узнать секретные сведения о российском вооружении, в том числе, с помощью вербовки сотрудников оборонных предприятий.

ФСБ утверждает, что гражданин Украины задержан с поличным, он, якобы, по заданию разведывательных служб Украины осуществлял также поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Имя задержанного не указывается. Возбуждено дело по статье о шпионаже. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Теги: #рф #арест #украинец
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