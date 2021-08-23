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09:24 23.08.2021

Австралия готова помочь в эвакуации из Афганистана, если США продлят срок пребывания там своих войск - глава МИД страны

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Австралия готова помочь в эвакуации из Афганистана, если США продлят срок пребывания там своих войск - глава МИД страны

Австралия готова оказать помощь в эвакуации из Афганистана после 31 августа, если Соединенные Штаты решат перенести вывод своих войск на более поздний срок, заявила в понедельник австралийский министр иностранных дел Марис Пэйн.

"Мы участвуем в обсуждениях этого вопроса, и если сроки будут перенесены, мы в полной мере готовы поддержать продолжение операции в международном аэропорту Хамида Карзая", - сказала она журналистам в Канберре.

Как сообщила британская The Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о продлении срока вывода американских войск из Афганистана, который должен состояться до 31 августа. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется.

Канберра уже эвакуировала около 1 тыс. своих граждан и афганцев из Кабула на прошлой неделе.

Австралия была частью международных сил НАТО, которые воевали с талибами и обучали афганские силы безопасности в годы после того, как боевики были свергнуты в 2001 году.

Почти 40 тыс. австралийских военнослужащих участвовали в операциях НАТО в Афганистане, 41 из них погиб.

Теги: #сша #афганистан #австралия
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