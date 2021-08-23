В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 42 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано более 42 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"42 715 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 22 августа. Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы – 28 125 человек", – сказано в сообщении на канале в Telegram, в понедельник утром.

Отмечается, что в течение суток работали: 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки, 353 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 071 660 человек, из них получили одну дозу – 5 071 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)..

"Всего проведено 8 208 034 прививки", – отметили в Минздраве.