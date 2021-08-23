Делегация из США прибыла в Украину для участия в Крымской платформе и мероприятиям ко Дню независимости

Президентская делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм прибыла в Киев, чтобы представлять Соединенные Штаты на годовщине независимости Украины и Крымском саммите.

"23 августа делегация примет участие в саммите Крымской платформы, а министр Грэнхолм выступит от имени президента Байдена и Соединенных Штатов", - сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Отмечается, что 24 августа делегация присоединятся к президенту Владимиру Зеленского и почетным гостям на военном параде к 30-й годовщине Независимости Украины на Майдане Независимости.

Как сообщается, министр также встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и сторонниками чистой энергетики, чтобы обсудить усилия по взаимодействию для более безопасного и устойчивого энергетического будущего Украины.

Ранее сообщалось, президент США Джозеф Байден направил на саммит Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины президентскую делегацию во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм.