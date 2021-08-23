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08:18 23.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 434 человека, 17 умерли

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В Украине за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 434 человека, 17 умерли

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 434 человека, умерли17, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 22 августа 2021 в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 3). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 425 человек; летальных случаев -17; выздоровели - 434 человека", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний Сovid-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 275 171 человек, выздоровели 2 201 433 человека, летальных случаев - 53 474.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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