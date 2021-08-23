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07:23 23.08.2021

Странам-транзитерам придется конкурировать за право прокачки российского газа - Лавров

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Странам-транзитерам придется конкурировать за право прокачки российского газа - Лавров

Россия не откажется от существующих договоренностей по транзиту газа после запуска "Северного потока 2", однако странам-транзитерам придется конкурировать за право его осуществлять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С вводом "Северного потока 2" в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита "голубого топлива" без увеличения его объемов на данный момент. Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки", - сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

"Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу - при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия", - подчеркнул он.

По словам Лаврова, в Москве считают необоснованными утверждения, что "Северный поток 2" усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны.

"Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости - ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае - энергоресурсы", - пояснил Лавров.

Министр отметил, что доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере "серьезно подорвано".

"В мае 2019 года специально под проект "СП-2" в ЕС были приняты поправки в так называемую газовую директиву "Третьего энергопакета". Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены. Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений - защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров", - сказал он.

По словам главы МИД РФ, для восстановления доверия потребуется время.

"Первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией", - добавил Лавров.

 

Теги: #лавров #газ #россия #транзит
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