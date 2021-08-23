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07:07 23.08.2021

Лидеры G7 24 августа обсудят Афганистан - Джонсон

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Лидеры G7 24 августа обсудят Афганистан - Джонсон

Руководители стран G7 во вторник проведут обсуждение афганской проблемы, сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Я организую во вторник срочные переговоры лидеров G7 по ситуации в Афганистане", - написал он в твиттере.

Джонсон подчеркнул важность инициативы по эвакуации людей, желающих покинуть захваченный движением "Талибан" Афганистан.

Великобритания в этом году председательствует в G7 и поэтому отвечает за организацию встреч в верхах этой группы.

Ранее сообщалось, что обсуждение Афганистана на уровне лидеров G7 в режиме видеоконференции состоится на наступившей неделе, однако точная дата не называлась.

Теги: #g7 #афганистан #британия
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