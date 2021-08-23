В Одессе нашли одно из крупнейших в Украине захоронений жертв НКВД

В Одессе обнаружили 29 могильников жертв Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД), сообщает Украинский институт национальной памяти на своей странице в Facebook.

Поскольку могильники сейчас только локализуются, а количество жертв репрессий не подсчитывается - можно уже утверждать, что этот объект, который далеко не единственный только в Одессе, - один из крупнейших в Украине.

"На сегодняшний момент, только после изучения… бывшего спецобъекта НКВД "Татарка" на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе, найдено не менее 29 могильников - отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы - жертвы коммунистического террора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время осуществляются поисковые работы на объекте.