При аварии на мексиканской нефтяной платформе пострадали пять человек

Мексиканская нефтяная компания Petroleos Mexicanos (Pemex) подтвердила сообщения СМИ о пострадавших в аварии на принадлежащей ей нефтяной платформе Ku-Alfa в южной части Мексиканского залива недалеко от штата Кампече.

Компания сообщила, что в результате взрыва и последующего пожара пострадали, по меньшей мере, пять человек. Все они с ожогами эвакуированы в медицинское учреждение.

Пожар на платформе взят под контроль в 16:30 по местному времени воскресенья. Начато расследование причин и обстоятельств происшествия, сообщила компания.

Ранее мексиканские СМИ со ссылками на источники, в том числе и из числа сотрудников Pemex, сообщали о шести пострадавших.