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05:53 23.08.2021

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину

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Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины, а также в саммите Крымской платформы.

"Рада приветствовать в Украине Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе", - сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Твиттере.

Ранее сообщалось, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко во время саммита Крымской платформы.

Теги: #евросовет #глава
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Интерфакс-Украина
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