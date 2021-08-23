Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины, а также в саммите Крымской платформы.

"Рада приветствовать в Украине Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе", - сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Твиттере.

Ранее сообщалось, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко во время саммита Крымской платформы.