Киевский фуникулер снова заработает 23 августа

Работа киевского фуникулера будет возобновлена в 12:00 23 августа после ежегодного планового ремонта, сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"Во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Также специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников", - указано в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы проводятся ежегодно летом через маленький пассажиропоток. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 тыс. пассажиров в день - это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.