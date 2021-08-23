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05:34 23.08.2021

Киевский фуникулер снова заработает 23 августа

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Киевский фуникулер снова заработает 23 августа

Работа киевского фуникулера будет возобновлена в 12:00 23 августа после ежегодного планового ремонта, сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"Во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Также специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников", - указано в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы проводятся ежегодно летом через маленький пассажиропоток. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 тыс. пассажиров в день - это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

 

Теги: #киев #фуникулер
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