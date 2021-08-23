В Киеве ограничат движение транспорта 23 августа в связи с Днем Государственного Флага Украины

В столице запланированы перекрытия движения транспорта 23 августа во время мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости, сообщает патрульная полиция Киева на Телеграм канале.

Как сообщается, полное ограничение движения планируется с 06:00 и до окончания мероприятий на улицах: Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Крепостного переулка), Шелковичной (от Михаила Грушевского до Институтской), Владимирской (от перекрестка с Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко), Рыльском переулке (от перекрестка с Стрелецкой до Владимирской), Ярославовом Валу (от Ивана Франко до Владимирской), Малой Житомирской (от Владимирского проезда к Михайловского переулка), Николая Лысенко (от Богдана Хмельницкого до Ярославова Вала), Богдана Хмельницкого (от Терещенковской к Леонтовича).

Отмечается, что с 22:00 и до окончания мероприятий движение будет ограничено на улицах: Институтской, Ольгинской, Станиславского, Городецкого, Заньковецкой, площади Ивана Франко и въездах из близлежащих улиц.

Также движение будет ограничено на Набережном шоссе (от моста Метро до Днепровского спуска), Аллее Героев Крут, Днепровском спуске; улицы Институтской (от Садовой до Крепостного переулка), Михаила Грушевского (от Европейской площади до Садовой), Крепостном переулке, Ивана Мазепы (до Лаврской), Лаврской, Старонаводницкой, Крещатике (от бульвара Тараса Шевченко до Европейской площади), Богдана Хмельницкого (от Терещенковской до Крещатика), Майдане Независимости (от Крещатика до Костельной), улице Михайловской, Большой Житомирской (от Михайловской до Олеся Гончара), Садовой.

"Полное ограничение движения на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) и въездах из близлежащих улиц уже действует", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади) и улице Липской (от Михаила Грушевского до Институтской) движение ограничено до 22:00 24 августа.