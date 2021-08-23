События

04:21 23.08.2021

В Киеве ограничат движение транспорта 23 августа в связи с Днем Государственного Флага Украины

2 мин читать
В Киеве ограничат движение транспорта 23 августа в связи с Днем Государственного Флага Украины

В столице запланированы перекрытия движения транспорта 23 августа во время мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости, сообщает патрульная полиция Киева на Телеграм канале.

Как сообщается, полное ограничение движения планируется с 06:00 и до окончания мероприятий на улицах: Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Крепостного переулка), Шелковичной (от Михаила Грушевского до Институтской), Владимирской (от перекрестка с Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко), Рыльском переулке (от перекрестка с Стрелецкой до Владимирской), Ярославовом Валу (от Ивана Франко до Владимирской), Малой Житомирской (от Владимирского проезда к Михайловского переулка), Николая Лысенко (от Богдана Хмельницкого до Ярославова Вала), Богдана Хмельницкого (от Терещенковской к Леонтовича).

Отмечается, что с 22:00 и до окончания мероприятий движение будет ограничено на улицах: Институтской, Ольгинской, Станиславского, Городецкого, Заньковецкой, площади Ивана Франко и въездах из близлежащих улиц.

Также движение будет ограничено на Набережном шоссе (от моста Метро до Днепровского спуска), Аллее Героев Крут, Днепровском спуске; улицы Институтской (от Садовой до Крепостного переулка), Михаила Грушевского (от Европейской площади до Садовой), Крепостном переулке, Ивана Мазепы (до Лаврской), Лаврской, Старонаводницкой, Крещатике (от бульвара Тараса Шевченко до Европейской площади), Богдана Хмельницкого (от Терещенковской до Крещатика), Майдане Независимости (от Крещатика до Костельной), улице Михайловской, Большой Житомирской (от Михайловской до Олеся Гончара), Садовой.

"Полное ограничение движения на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) и въездах из близлежащих улиц уже действует", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади) и улице Липской (от Михаила Грушевского до Институтской) движение ограничено до 22:00 24 августа.

 

Теги: #киев #ограничения #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:34 23.08.2021
Киевский фуникулер снова заработает 23 августа

Киевский фуникулер снова заработает 23 августа

13:09 22.08.2021
В Киеве из-за мероприятий ко Дню Независимости введут ограничения движения транспорта

В Киеве из-за мероприятий ко Дню Независимости введут ограничения движения транспорта

05:52 22.08.2021
С 24 августа по 1 октября на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение

С 24 августа по 1 октября на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение

04:29 22.08.2021
В воскресенье в центре Киева пройдет последняя репетиция парада войск, будет ограничено движение транспорта

В воскресенье в центре Киева пройдет последняя репетиция парада войск, будет ограничено движение транспорта

00:49 22.08.2021
В Киеве 23 августа ветераны поднимут на флагшток самый большой флаг Украины

В Киеве 23 августа ветераны поднимут на флагшток самый большой флаг Украины

08:58 21.08.2021
Вечером 21 и 22 августа в Киеве по ул. Михайловской и Большой Житомирской будет ограничено движение

Вечером 21 и 22 августа в Киеве по ул. Михайловской и Большой Житомирской будет ограничено движение

08:22 21.08.2021
В центре Киеве ликвидирован пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы эвакуированы

В центре Киеве ликвидирован пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы эвакуированы

21:46 20.08.2021
В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей

В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей

15:39 20.08.2021
Правоохранители в очередной раз распространили недостоверную информацию об обысках – заявление КГГА

Правоохранители в очередной раз распространили недостоверную информацию об обысках – заявление КГГА

14:28 20.08.2021
Руководителю КП и подрядчику сообщено о подозрении по факту хищения 15 млн грн на установке светофоров в Киеве

Руководителю КП и подрядчику сообщено о подозрении по факту хищения 15 млн грн на установке светофоров в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии в зоне ООС, погиб боец ВСУ

Зеленский обещает помиловать осужденных защитников Украины

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2 – Зеленский

Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

ПОСЛЕДНЕЕ

США эвакуировали с середины августа 28 тыс. человек из Кабула - Байден

Премьер Украины и представитель ЕС обсудили внедрение промышленного безвиза

ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородной экономики

Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от ЕС

Зеленский вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины"

Талибы сообщают о переброске своих бойцов для захвата провинции Панджшер

Представительства Крымской платформы будут работать не только в Украине – Зеленский

Шмыгаль поблагодарил Германию за финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

Зеленский обратился к Эрдогану о содействии в освобождении более 100 крымских татар, незаконно удерживаемых РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА