События

03:19 23.08.2021

США эвакуировали с середины августа 28 тыс. человек из Кабула - Байден

1 мин читать
США эвакуировали с середины августа 28 тыс. человек из Кабула - Байден

Армия США провела эвакуацию уже 28 тыс. гражданских из аэропорта Кабула с 14 августа, заявил американский президент Джо Байден.

"Начиная с 14 августа мы эвакуировали примерно 28 тыс. человек", - сказал Байден, выступая в Белом доме. Он пояснил, что в целом с июля удалось эвакуировать 33 тыс. человек.

При этом, он отметил, что попадающие в СМИ сцены страдания людей, пытающихся попасть на борт самолета в аэропорту Кабула - это нечто неизбежное.

"Жесткие, леденящие кровь сцены, которые мы видим при эвакуации, - это то, что мы видели бы там в любом случае, вне зависимости от того, когда приступили бы к эвакуации", - сказал он.

Байден заверил, что переживает за ожидающих эвакуации людей в аэропорту Кабула.

Ранее в августе движение "Талибан"  захватило все крупные афганские города, включая Кабул. В связи с этим США были вынуждены активизировать эвакуацию гражданских лиц из аэропорта Кабула. Сам аэропорт находится под охраной американских военных.

Теги: #эвакуация #сша #афганистан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:03 23.08.2021
ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

22:37 22.08.2021
Талибы сообщают о переброске своих бойцов для захвата провинции Панджшер

Талибы сообщают о переброске своих бойцов для захвата провинции Панджшер

17:54 22.08.2021
Узбекистан принял еще около 400 беженцев из Афганистана

Узбекистан принял еще около 400 беженцев из Афганистана

17:38 22.08.2021
Лидеры G7 24 августа обсудят Афганистан - Джонсон

Лидеры G7 24 августа обсудят Афганистан - Джонсон

16:10 22.08.2021
Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

10:49 22.08.2021
США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность

США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность

10:14 22.08.2021
В Украину эвакуировали 12 граждан с военной базы вблизи Кабула – Госпогранслужба

В Украину эвакуировали 12 граждан с военной базы вблизи Кабула – Госпогранслужба

09:24 22.08.2021
Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

08:39 22.08.2021
В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время – Ермак

В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время – Ермак

08:30 22.08.2021
Украинский Ил-76МД, вылетевший накануне из Афганистана, прибыл в Борисполь

Украинский Ил-76МД, вылетевший накануне из Афганистана, прибыл в Борисполь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии в зоне ООС, погиб боец ВСУ

Зеленский обещает помиловать осужденных защитников Украины

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2 – Зеленский

Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Украины и представитель ЕС обсудили внедрение промышленного безвиза

Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородной экономики

Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от ЕС

Зеленский вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины"

Представительства Крымской платформы будут работать не только в Украине – Зеленский

Шмыгаль поблагодарил Германию за финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

Зеленский обратился к Эрдогану о содействии в освобождении более 100 крымских татар, незаконно удерживаемых РФ

Нынешний Кабинет министров – правительство технократов, а не политиков - Зеленский

Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров

Зеленский о параде к 30-летию Независимости: Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА