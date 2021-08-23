США эвакуировали с середины августа 28 тыс. человек из Кабула - Байден

Армия США провела эвакуацию уже 28 тыс. гражданских из аэропорта Кабула с 14 августа, заявил американский президент Джо Байден.

"Начиная с 14 августа мы эвакуировали примерно 28 тыс. человек", - сказал Байден, выступая в Белом доме. Он пояснил, что в целом с июля удалось эвакуировать 33 тыс. человек.

При этом, он отметил, что попадающие в СМИ сцены страдания людей, пытающихся попасть на борт самолета в аэропорту Кабула - это нечто неизбежное.

"Жесткие, леденящие кровь сцены, которые мы видим при эвакуации, - это то, что мы видели бы там в любом случае, вне зависимости от того, когда приступили бы к эвакуации", - сказал он.

Байден заверил, что переживает за ожидающих эвакуации людей в аэропорту Кабула.

Ранее в августе движение "Талибан" захватило все крупные афганские города, включая Кабул. В связи с этим США были вынуждены активизировать эвакуацию гражданских лиц из аэропорта Кабула. Сам аэропорт находится под охраной американских военных.