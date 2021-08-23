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02:08 23.08.2021

Премьер Украины и представитель ЕС обсудили внедрение промышленного безвиза

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Премьер Украины и представитель ЕС обсудили внедрение промышленного безвиза

Дальнейшее внедрение Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС обсудили во время встречи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Уверен, что уже в сентябре состоится первый раунд переговоров по дальнейшей отмене таможенных тарифов в двусторонней торговле в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - цитирует слова главы украинского правительства пресс-служба Кабмина в воскресенье

По словам Шмыгаля, экономическая интеграция Украины с ЕС приобрела новую динамику благодаря заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).

Премьер поблагодарил Домбровскиса за поддержку в этих вопросах.

Кроме того, Шмыгаль надеется, что Еврокомиссия посодействует в принятии окончательного решения касательно увеличении квот на разрешения для украинских перевозчиков на этот и следующий годы.

Со своей стороны исполнительный вице-президент Еврокомиссии отметил, что в течение внедрения Соглашения товарооборот между ЕС и Украиной вырос почти на 50%, и Украина стала одним из определяющих торговых партнеров Евросоюза.

"Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли гораздо шире и важнее, чем просто торговая сделка. Оно будет способствовать развитию многосторонних отношений Украины и ЕС в будущем", - отметил Домбровскис, подтверждая, что Украина является стратегическим партнером ЕС.

 

Теги: #ес #промышленный_безвиз
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