События

01:03 23.08.2021

ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

1 мин читать
ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

Германия за минувшую неделю вывезла через Ташкент более 2 тысяч эвакуированных из Афганистана, включая граждан ФРГ и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами, сообщает в воскресенье германское посольство в Узбекистане.

"С понедельника бундесвер летает за гражданами Германии, ЕС и Афганистана из Кабула в Ташкент военными самолетами. На 18 рейсах (по состоянию на 22 августа 9:30) удалось вывезти в безопасности более 2 тысяч человек", - говорится в сообщении посольства ФРГ в фейсбук.

По данным дипмиссии, в аэропорту Ташкента эвакуируемые снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестируются на COVID-19, а затем направляются в Германию спецрейсами.

Как сообщалось, в Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых вывозят самолеты Lufthansa и Uzbekistan Airways.

20 августа МИД Узбекистана заявил о том, что в настоящее время предпринимаются совместные усилия с такими государствами как Германия, Россия, США, Швейцария, Австрия, Дания, Польша, Венгрия, Словакия, Казахстан с предоставлением им услуг по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешений на пролёт через воздушное пространство, взлёт и посадку, оказание необходимого технического и логистического содействия.

Теги: #эвакуация #данные #узбекистан #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:52 22.08.2021
Шмыгаль поблагодарил Германию за финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

Шмыгаль поблагодарил Германию за финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

19:35 22.08.2021
Глава Минэкономики ФРГ встретится с украинским коллегой во время Крымского саммита - посольство

Глава Минэкономики ФРГ встретится с украинским коллегой во время Крымского саммита - посольство

17:54 22.08.2021
Узбекистан принял еще около 400 беженцев из Афганистана

Узбекистан принял еще около 400 беженцев из Афганистана

16:10 22.08.2021
Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

15:19 22.08.2021
Зеленский продолжает надеяться на поставку оружия из Германии

Зеленский продолжает надеяться на поставку оружия из Германии

10:14 22.08.2021
В Украину эвакуировали 12 граждан с военной базы вблизи Кабула – Госпогранслужба

В Украину эвакуировали 12 граждан с военной базы вблизи Кабула – Госпогранслужба

09:24 22.08.2021
Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

08:39 22.08.2021
В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время – Ермак

В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время – Ермак

08:30 22.08.2021
Украинский Ил-76МД, вылетевший накануне из Афганистана, прибыл в Борисполь

Украинский Ил-76МД, вылетевший накануне из Афганистана, прибыл в Борисполь

21:09 21.08.2021
Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии в зоне ООС, погиб боец ВСУ

Зеленский обещает помиловать осужденных защитников Украины

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по СП-2 – Зеленский

Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Украины и представитель ЕС обсудили внедрение промышленного безвиза

Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородной экономики

Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от ЕС

Зеленский вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины"

Талибы сообщают о переброске своих бойцов для захвата провинции Панджшер

Представительства Крымской платформы будут работать не только в Украине – Зеленский

Зеленский обратился к Эрдогану о содействии в освобождении более 100 крымских татар, незаконно удерживаемых РФ

Нынешний Кабинет министров – правительство технократов, а не политиков - Зеленский

Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров

Зеленский о параде к 30-летию Независимости: Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА