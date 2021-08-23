Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородной экономики

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики, сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье.

Как сообщается, документ подписан в контексте встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, и во исполнение договоренностей, которые были достигнуты между президентом и канцлером во время их встречи в Берлине в июле 2021 года..

В частности, Зеленский сообщил, что Украина имеет амбициозный план "зеленой" трансформации и призвал немецкую сторону присоединиться к реализации этого плана.

По его словам, Украина поддерживает амбиции Евросоюза по переходу к климатически нейтральному развитию к 2050 году в рамках Европейского зеленого курса.

В то же время президент отметил, что сотрудничество в секторе водородной экономики не компенсирует Украине потери от возможного запуска "Северного потока – 2" в краткосрочной перспективе. Зато сохранение транзита газа через Украину после 2024 года позволит профинансировать "зеленый переход", что в результате уменьшит зависимость экономики страны от природного газа.

Отмечается, что НАК "Нафтогаз Украины" и немецкая компания RWE давно сотрудничают в сфере хранения газа в украинских хранилищах. Также НАК периодически покупает газ у этой компании.

Как сообщается, рабочие группы НАК «Нафтогаз Украины» и RWE начнут совместную работу в рамках меморандума уже в сентябре этого года.