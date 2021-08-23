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00:03 23.08.2021

Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от ЕС

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Шмыгаль: Украина выполнила условия для следующего транша от ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украины выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза, сообщает пресс-служба Кабмина в воскресенье.

"Конечно для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", - отметил глава правительства во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

По словам премьера, Украина повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок, продолжила внедрение реформы налоговой и таможенной служб, возобновила конкурсную процедуру отбора на должности госслужбы.

Шмыгаль также отметил, что правительством было предпринято важные шаги по совершенствованию антикоррупционной инфраструктуры. Также было создано Бюро экономической безопасности, обеспечено улучшение функционирования рынка природного газа, продолжается реформа системы корпоративного управления госпредприятиями.

Со своей стороны Домбровскис отметил, что ЕС мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь для Украины. И предоставление в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.

"Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия в широком смысле были выполнены", - отметил он.

Кроме того, премьер-министр отметил, что Украина обеспечила выполнение структурных "маяков" и в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для первого пересмотра программы.

Теги: #ес #транш #условия
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