Зеленский вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины"

Зеленский вручил семь первых знаков отличий "Национальная легенда Украины" на церемонии награждения в воскресенье, трансляция которой проходила на странице Офиса президента в Фейсбуке.

Лауреатами новой награды стали: поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик, который был награжден посмертно.

"Сегодня награду получили семь выдающихся украицев. Семь великих имен. Семь национальных легенд", - сказал Зеленский, представляя лауреатов.

Ранее сообщалось, Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины", приуроченную ко Дню независимости. Она вручается за выдающиеся заслуги в становлении независимой Украины.