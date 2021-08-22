Талибы сообщают о переброске своих бойцов для захвата провинции Панджшер

Движение "Талибан" объявило, что несколько сотен его бойцов выдвинулись к провинции Панджшер, чтобы взять ее под контроль, сообщает "Аль-Джазира".

Талибы пояснили в соцсетях, что приняли такое решение, так как "местные власти отказались мирно передать контроль".

Панджшер - одна из последних территорий Афганистана, на которой не признают власть "Талибана".

Именно там базируется движение сопротивления талибам.

Ранее сообщалось, что лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" заявил, что готов и к переговорам, и "к тому, чтобы защищаться до последнего".

"Мы готовы участвовать в инклюзивном правительстве с талибами... Однако недопустимо формирование правительства, нацеленного на экстремизм: это было бы угрозой и для Афганистана, и для региона и всего мира", - добавил он.

BBC отмечает, что по словам представителя движения, оно в настоящее время насчитывает 9 тыс. бойцов.

Ахмад Масуд - сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда, который участвовал в боях против армии СССР, получив прозвище Панджшерский лев, а затем - выступал против талибов и был убит в 2001 году, по официальной версии, "Аль-Каидой".