Шмыгаль поблагодарил Германию за финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поблагодарил за 150 млн евро от немецкого правительства для поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Кабинета министров в воскресенье.

"В прошлом году была достигнута договоренность о перенаправлении неиспользованной части Несвязанного финансового кредита правительства ФРГ Украине в размере 150 млн евро на поддержку малого и среднего бизнеса. Мы развиваем программу удешевления кредитов для МСБ "Доступные кредиты 5-7-9%". Она чрезвычайно успешная, и тысячи малых предпринимателей уже воспользовались ею на сумму более 2 млрд евро", - отметил Денис Шмыгаль.

Как сообщается, глава украинского правительства также выразил благодарность Германии за участие в учреждении международной инициативы COVAX, а также за передаче Украине 1,5 млн доз вакцины против COVID-19.

"Сейчас в Украине достаточно вакцин для всех желающих. Мы делаем практически 1 млн прививок еженедельно и планируем до конца года провакцинировать по крайней мере половину взрослого населения, чтобы обезопасить страну от дальнейших вспышек заболевания", - отметил премьер.

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина ценит готовность Германии провести на своей территории Конференцию по вопросам реформ в 2023 году.

В свою очередь Меркель заверила, что Германия продолжит поддержку реформ в Украине.