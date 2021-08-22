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21:17 22.08.2021

Зеленский обратился к Эрдогану о содействии в освобождении более 100 крымских татар, незаконно удерживаемых РФ

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Зеленский обратился к Эрдогану о содействии в освобождении более 100 крымских татар, незаконно удерживаемых РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о содействии в освобождении более 100 крымских татар, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, во время разговора глава Украинского государства пригласил президента Турции осуществить визит в Украину.

Он также поблагодарил турецкую сторону за участие в саммите Крымской платформы на уровне министра иностранных дел.

В свою очередь, Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Лидер Турции поздравил Украину и украинский народ с 30-й годовщиной независимости, а также поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий стихийных пожаров в Турции.

"Украина всегда готова помочь дружественному народу Турции", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #турция #украина #крымские_татары
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